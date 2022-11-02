Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната «русского мира»

Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната «русского мира»

Сегодня 12:50
просмотров

В Днепре и области поймали очередных поклонников русского мира.

Новости Днепра про Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната

Житель Днепра после начала полномасштабной войны призывал поддерживать российский режим и презирал украинскую армию и власть.

Как сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области, житель Днепра после начала войны не скрывал от своих знакомых пророссийские взгляды. Напротив, он активно агитировал их по поддержке действий врага на территории Украины.

В частности, он глорифицировал оккупационные войска и дискредитировал украинские власти и Вооруженные силы Украины.

 

Новости Днепра про Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната

Еще одного поклонника руского мира разоблачили в Желтых Водах. Он размещал посты в соцсетях, в которых поддерживал оккупацию и отрицал факт вооруженной агрессии против Украины. Общение в интернете с пророссийскими активистами вдохновляло его на всестороннюю поддержку действий врага.

Посты дополнялись собственными комментариями с одобрением проведенных незаконных референдумов и глорифификации действий вражеской армии по «освобождению Донбасса от нацистов».

Во время обысков у сторонников России изъяли технику, из которой они осуществляли свою агитационную деятельность. Оба объявили о подозрении.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната Українська Новости Днепра про Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся

    В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы…

    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена
    Новости Днепра
    Сегодня 12:11
    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена

    В Укрзализныце сообщили о начале продаж билетов на новый поезд,…

    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:25
    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)

    Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось,…

    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet

    В Днепре во время тревоги произошла авария.

    Последние новости

     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся
     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся

    В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы –выходы из квартиры и «добавляют» незаконные квадратные метры в виде «царь-балконов», как их прозвали в народе. Желание иметь дополнительный метраж к комнате или еще один выход было у людей всегда.…

    Сегодня 12:59
    просмотров
    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена
    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена

    В Укрзализныце сообщили о начале продаж билетов на новый поезд, который соединит Краматорск и Одессу. Курсирует он также через Днепр.

    Сегодня 12:11
    0
    просмотров
    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)
    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)

    Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось, это орлан и у него есть хозяин.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров
    Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)
    Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

    Активисты в Одессе продолжают сражаться против памятника Екатерине Второй, который не хочет сносить мэр Труханов.

    Сегодня 10:41
    просмотров
    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet
    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet

    В Днепре во время тревоги произошла авария.

    Сегодня 10:34
    0
    просмотров
    Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения
    Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения

    Важно!

    Сегодня 10:15
    1
    просмотров
    В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)
    В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

    В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки
    Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки

    Укрпочта открыла голосование за лучшую версию рождественской марки. Проголосовать за лучший эскиз можно на страницах Укрпочты в социальных сетях.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП
    За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП

    На прошлой неделе на дорогах Днепропетровской области произошло 116 ДТП. Из них 19 с пострадавшими. Об этом было объявлено в ходе брифинга в Днепропетровской ОВА.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб
    Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

    Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх