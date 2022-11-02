Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната «русского мира»

Житель Днепра после начала полномасштабной войны призывал поддерживать российский режим и презирал украинскую армию и власть.
Как сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области, житель Днепра после начала войны не скрывал от своих знакомых пророссийские взгляды. Напротив, он активно агитировал их по поддержке действий врага на территории Украины.
В частности, он глорифицировал оккупационные войска и дискредитировал украинские власти и Вооруженные силы Украины.
Еще одного поклонника руского мира разоблачили в Желтых Водах. Он размещал посты в соцсетях, в которых поддерживал оккупацию и отрицал факт вооруженной агрессии против Украины. Общение в интернете с пророссийскими активистами вдохновляло его на всестороннюю поддержку действий врага.
Посты дополнялись собственными комментариями с одобрением проведенных незаконных референдумов и глорифификации действий вражеской армии по «освобождению Донбасса от нацистов».
Во время обысков у сторонников России изъяли технику, из которой они осуществляли свою агитационную деятельность. Оба объявили о подозрении.
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Яна Юхименко
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