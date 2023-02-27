Едим дома: в Днепре и области на 16% снизились покупки в заведениях питания

Об этом говорится в исследовании аналитиков команды Poster POS.
Аналитики решили отследить, как изменился трафик посетителей в заведениях питания по всей Украине за этот сложный год. Отмечается, что в исследовании анализируются транзакции только работающих ресторанов и кафе. Сравнивались показатели за февраль 2023 с аналогичным периодом в феврале 2022 (до начала вторжения).
Как оказалось, на западе и в центре страны количество посетителей выросло, а вот на востоке и юге существенно уменьшилось. К примеру, на Львовщине количество транзакций выросло на 25%, а вот на Харьковщине оно уменьшилось на 45%. Печальнее всего ситуация на Херсонщине. Существенно не изменились показатели в Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
Что же касается Днепропетровщины, то динамика транзакций снизилась на 16%, то есть люди стали реже покупать что-нибудь в заведениях питания.
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