Едва не убили машиниста: в Каменском подростки-хулиганы бьют окна поездов

Дошло до того, что правонарушители разбили стекло в кабине машиниста и чуть не навредили самому водителю. Тот, к счастью, быстро сориентировался и уклонился от камней.
Своим недовольством возмущенные горожане поделились в одном из Telegram-каналов Каменского.
Как сообщается в заметке, на хулиганов уже подали заявление в полицию. Автор поста призвал родителей, чьи дети швыряют камнями в окна поездов, провести с ними воспитательную беседу, объяснив, к каким последствиям могут привести их «развлечения».
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