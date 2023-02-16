Джек Глисон, сыгравший Джоффри в «Игре престолов», привез пикап для ВСУ: актера заметили в Киеве

В Киеве заметили актера, сыгравшего Джоффри Баратеона в "Игре престолов".

Известный ирландский актер Джек Глисон, которого знают за роль Джоффри Баратеона в «Игре престолов», приехал в Киев.

Глисон приехал в Украину, чтобы привезти пикап для ВСУ, на который собрали средства британские волонтеры, а также посетить несколько благотворительных мероприятий. О визите актера сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook.

Актер встретился с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя. Средства, собранные ирландцем, передадут на нужды военных. Сегодня еще запланированное мероприятие, на котором Глисон вместе с другими актерами будут воспроизводить одну из сцен сериала. На звезду можно будет посмотреть онлайн. Все донаты пойдут на ВСУ.

Фото — Facebook Екатерина Чепура

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