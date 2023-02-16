Джек Глисон, сыгравший Джоффри в «Игре престолов», привез пикап для ВСУ: актера заметили в Киеве

Известный ирландский актер Джек Глисон, которого знают за роль Джоффри Баратеона в «Игре престолов», приехал в Киев.
Глисон приехал в Украину, чтобы привезти пикап для ВСУ, на который собрали средства британские волонтеры, а также посетить несколько благотворительных мероприятий. О визите актера сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook.
Актер встретился с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя. Средства, собранные ирландцем, передадут на нужды военных. Сегодня еще запланированное мероприятие, на котором Глисон вместе с другими актерами будут воспроизводить одну из сцен сериала. На звезду можно будет посмотреть онлайн. Все донаты пойдут на ВСУ.
Фото — Facebook Екатерина Чепура
Читайте также:
Автор:
Легендарный актер умер на 91-м году жизни.
Предсказатель показал, кто станет победителем в мировом хите.
Выход 8-го сезона популярного сериала откладывается.
Недавно подошел к концу предпоследний сезон одного из самых популярных…
В Молдове уже в четвертый раз нашли обломок ракеты.
Сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу в Украине 24 февраля 2022 года. Но уже летом прошлого года часть ресторанов быстрого питания снова открыли свои двери в нескольких городах Украины, в том числе и в столице.
Инцидент произошел в Никополе.
В Днепре переименуют еще 27 улиц.
Сегодня ночью россияне ударили ракетами по Павлограду.
Теперь вызов или повестку в суд можно получить через мессенджер Viber
Сегодня, 16 февраля, в 04:32 на линию «101» сообщили о пожаре на территории предприятия, расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого.
В Днепре будет создана сеть камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.
В Днепре правоохранители разоблачили преступную группу.
В Днепре воры по кирпичику разбирают уникальное здание работы архитектора Красносельского. Причина – старинный кирпич, из которого оно построено.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!