Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

В понедельник 6 февраля на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Под завалами домов погибли тысячи человек. Спасательно-поисковые операции не прекращаются ни на минуту.
Вчера под завалами дома в пригороде сирийского Алеппо женщина родила ребенка. Младенец выжил, но его мама умерла от полученных ранений. Погибли и другие члены семьи новорожденного.
Сирийские журналисты говорят, что женщина переехала в пригород Алеппо недавно. Ранее она жила в городе Дейр-эз-Зора
Видео от Alalam.
По словам президента Турции Эрдогана, уже известно о 3 549 погибших и 22 168 пострадавших. В стране объявили чрезвычайное положение и семидневный траур по людям, чью жизнь унесло землетрясение.
В Сирии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 1600 человек, около трех с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства страны и спасателей, работающих на неподконтрольных Дамаске территориях.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день общее число погибших составляет более 5 тысяч человек.
По данным сайта volcanodiscovery.com, отслеживающего сейсмическую активность в мире, за последние 30 часов произошло более тысячи землетрясений. Последние сильные толчки ощущали в Турции утром 7 февраля.
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