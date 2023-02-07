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  • Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

Сегодня 16:07
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В сирийском Алеппо из-под завалов вытащили ребенка, родившегося после землетрясения.

Новости Днепра про Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

В понедельник 6 февраля на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Под завалами домов погибли тысячи человек. Спасательно-поисковые операции не прекращаются ни на минуту.

Вчера под завалами дома в пригороде сирийского Алеппо женщина родила ребенка. Младенец выжил, но его мама умерла от полученных ранений. Погибли и другие члены семьи новорожденного.

Сирийские журналисты говорят, что женщина переехала в пригород Алеппо недавно. Ранее она жила в городе Дейр-эз-Зора

Видео от Alalam.

По словам президента Турции Эрдогана, уже известно о 3 549 погибших и 22 168 пострадавших. В стране объявили чрезвычайное положение и семидневный траур по людям, чью жизнь унесло землетрясение.

В Сирии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 1600 человек, около трех с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства страны и спасателей, работающих на неподконтрольных Дамаске территориях.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день общее число погибших составляет более 5 тысяч человек.

По данным сайта volcanodiscovery.com, отслеживающего сейсмическую активность в мире, за последние 30 часов произошло более тысячи землетрясений. Последние сильные толчки ощущали в Турции утром 7 февраля.

Новости Днепра про Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)

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Новости Днепра про Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Дитя Апокалипсиса: под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО)Русский

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