Директор ФБР рассказал о причине появления пандемии Covid-19: утечка из лаборатории в Китае

В Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News.

ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории, – сказал чиновник.

При этом Рей отметил, что правительство КНР, по его мнению, «делает все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

Китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться сорвать и запутать здесь работу. Работа, которую мы выполняем, работа, которую выполняет наше правительство и близкие иностранные партнеры. И это досадно для всех, – отметил директор ФБР.

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