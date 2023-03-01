Директор ФБР рассказал о причине появления пандемии Covid-19: утечка из лаборатории в Китае

Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News.
ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории, – сказал чиновник.
При этом Рей отметил, что правительство КНР, по его мнению, «делает все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.
Китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться сорвать и запутать здесь работу. Работа, которую мы выполняем, работа, которую выполняет наше правительство и близкие иностранные партнеры. И это досадно для всех, – отметил директор ФБР.
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