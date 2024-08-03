Дымовые шашки, взрывные устройства и тысячи патронов: на Днепропетровщине у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов

В Новомосковском районе полицейские обнаружили у мужчины арсенал боеприпасов и посев конопли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина в собственном доме хранил почти 2,5 тысячи патронов, около 25 подрывных устройств и 9 дымовых шашек.

Также по месту его обитания на приусадебном участке полицейские обнаружили насаждение растений конопли.

Во время обыска во дворе фигуранта в грузовом прицепе полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества. Все вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет принято решение о предъявлении мужчине о подозрении, — говорится в сообщении полиции.

Происхождение боеприпасов и цель хранения устанавливают правоохранители.

Продолжается досудебное расследование.

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