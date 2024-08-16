Дым виден за километры: за Новомосковском пылает поле (ВИДЕО)

Отметим, в последние дни в Днепропетровской области фиксируют значительное количество природных пожаров. ГСЧС области сообщает, что только за минувшие сутки, в регионе провели 82 выезда для ликвидации возгорания на открытых территориях сухой растительности и 18 пожаров, где очагом огня был мусор. Общая площадь уничтоженных пламенем экосистем составила более 54 га.

В Новомосковском районе снова что-то сильно горит, сообщают очевидцы. На видео, распространённом в телеграм-каналах, виден белый дым, возникший над полем.

До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как…

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