Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Староказацкой и Сечевых Стрельцов. Там столкнулись Nissan и Toyota.
Об этом пишет «Відкритий».
По предварительной информации, никто не пострадал. Но движение транспорта в этом месте очень затруднено.
Кроме того, сейчас на перекрестке не работают светофоры.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
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