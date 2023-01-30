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Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

Сегодня 14:50
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В Днепре произошла авария.

Новости Днепра про Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Староказацкой и Сечевых Стрельцов. Там столкнулись Nissan и Toyota.

Об этом пишет «Відкритий».

По предварительной информации, никто не пострадал. Но движение транспорта в этом месте очень затруднено.

Кроме того, сейчас на перекрестке не работают светофоры.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

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