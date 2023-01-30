Движение затруднено: в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

В Днепре произошла авария.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Староказацкой и Сечевых Стрельцов. Там столкнулись Nissan и Toyota.

Об этом пишет «Відкритий».

По предварительной информации, никто не пострадал. Но движение транспорта в этом месте очень затруднено.

Кроме того, сейчас на перекрестке не работают светофоры.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: