Движение затруднено: в Днепре возле цирка столкнулись Hyundai и Iveco

Предварительно известно, что Hyundai двигался со стороны Набережной Победы. В этот момент на встречу по Сичеславской Набережной в направлении Набережной Победы двигался Iveco. Из-за отключения света на перекрестке возле цирка не работали светофоры. Водитель Hyundai пыталась свернуть на Новый мост, и в этот момент машины столкнулись.

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