Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

К счастью, никто не пострадал. На месте аварии работают полиция и регулировщик. Движение на дороге затруднено.

Сегодня, 18 ноября, на улице Каштановой произошла авария: там столкнулись Hyundai и Renault.

В Днепре один из банкоматов выдал купюру, которая может быть…

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