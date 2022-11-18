Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

Сегодня, 18 ноября, на улице Каштановой произошла авария: там столкнулись Hyundai и Renault.
Об этом сообщает «Информатор».
К счастью, никто не пострадал. На месте аварии работают полиция и регулировщик. Движение на дороге затруднено.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
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