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Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

Сегодня 14:38
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Будьте внимательны!

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

Сегодня, 18 ноября, на улице Каштановой произошла авария: там столкнулись Hyundai и Renault.

Об этом сообщает «Информатор».

К счастью, никто не пострадал. На месте аварии работают полиция и регулировщик. Движение на дороге затруднено.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномарки

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Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномаркиУкраїнська Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Каштановой столкнулись две иномаркиРусский

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