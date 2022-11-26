Движение затруднено: в Днепре на Амурском мосту произошла авария

Как сообщает Telegram-канал «Днепр областной», в результате разбиты несколько автомобилей, есть пострадавшие.
На месте ДТП работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства аварии.
Кроме того, движение в направлении правого берега затруднено.
Если вам нужно перебраться с левого берега на правый, лучше выберите другой маршрут!
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