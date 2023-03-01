Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны в детстве, но это не так. Часть вакцин со временем «теряют» свои свойства и перестают защищать наш организм. Так что, сделанная в детстве прививка от ряда заболеваний не является гарантией,…

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