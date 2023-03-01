Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Сегодня, 1 марта, во время движения трамвай №12 сошел с рельсов.
Произошло это на проспекте Богдана Хмельницкого возле парка Писаржевского, сообщает «Информатор».
На месте происшествия уже работает аварийная служба.
Но движение трамваев по этому маршруту временно приостановлено. Также задерживаются трамваи маршрута №16.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.
Житель Днепра, в квартире которого появился вечный огонь, выяснил причину…
Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны…
В Днепре спасли 30-летнего военного.
Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.
Житель Днепра, в квартире которого появился вечный огонь, выяснил причину странного явления.
Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны в детстве, но это не так. Часть вакцин со временем «теряют» свои свойства и перестают защищать наш организм. Так что, сделанная в детстве прививка от ряда заболеваний не является гарантией,…
В Днепре спасли 30-летнего военного.
Сегодня, 1 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре переодевшаяся в военных банда вымогала деньги у днепрян.
Жизнь победит!
В гуманитарном департаменте Днепра опубликовали более сотни вакансий.
Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их…
Есть информация, что граната боевая.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!