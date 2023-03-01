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Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Сегодня 15:37
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Учитывайте эту информацию!

Новости Днепра про Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Сегодня, 1 марта, во время движения трамвай №12 сошел с рельсов.

Произошло это на проспекте Богдана Хмельницкого возле парка Писаржевского, сообщает «Информатор».

На месте происшествия уже работает аварийная служба.

Новости Днепра про Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Новости Днепра про Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

Но движение трамваев по этому маршруту временно приостановлено. Также задерживаются трамваи маршрута №16.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта. 

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