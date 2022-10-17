Движение практически заблокировано: в Днепре на Новом мосту авария

Если есть возможность, выберите другой путь!

Сегодня вечером в Днепре произошла авария на Новом мосту.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, никто не пострадал, но в направлении левого берега образовалась огромная пробка, движение автомобилей практически парализовано.

Учитывайте эту информацию, если вы планируете ехать на левый берег. Если есть возможность, выберите другой путь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнюю женщину.

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