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  • Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги

Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги

Сегодня 10:21
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В Днепре на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Мичурина огромная пробка.

Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Во вторник, 2 мая, вблизи Органного зала на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Мичурина собралась пробка. Движение практически парализовано, ведь машинами заняты обе стороны.

В Ситуационном центре советуют выбирать другой маршрут.

Причина пробки – ДТП. Подробностей о последствиях или пострадавших пока нет, но на месте аварии работает патрульная полиция, поэтому движение частично перекрыто. Машины пропускают, но очень медленно.

Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Каменском водитель вместе с полицией гнался за угонщиком его авто. Мужчина выйдя из магазина, увидел, что его машину кто-то забрал. Вместе с односельчанами они погнались за вором.

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Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дорогиУкраїнська Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дорогиРусский

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