Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек

Сегодня, 2 февраля, в Днепре на перекрестке улиц Калиновой и Образцова произошла авария.
Там столкнулись грузовик и несколько легковушек.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В результате аварии фура почти полностью перегородила проезжую часть. Информации о пострадавших пока нет.
На месте аварии работают следователи по ДТП.
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