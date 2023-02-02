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  • Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек

Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек

Сегодня 12:11
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Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек

Сегодня, 2 февраля, в Днепре на перекрестке улиц Калиновой и Образцова произошла авария.

Там столкнулись грузовик и несколько легковушек.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

В результате аварии фура почти полностью перегородила проезжую часть. Информации о пострадавших пока нет.

На месте аварии работают следователи по ДТП.

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Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушекУкраїнська Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушекРусский

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