Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

Во вторник, 9 апреля, Новый мост застрял в пробках в «пиковые» вечерние часы.
Причина — сразу два ДТП, случившихся на переправе в сторону левого берега. Предварительно – без пострадавших, но из-за аварии затруднено движение.
Также наблюдается задержка троллейбусов №7,14,17,20, курсирующих между двумя берегами Днепра.
Пробка тянется от Нового центра и по всем прилегающим к мосту улицам.
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