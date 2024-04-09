Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

Пробка тянется от Нового центра и по всем прилегающим к мосту улицам.

Также наблюдается задержка троллейбусов №7,14,17,20, курсирующих между двумя берегами Днепра.

Причина — сразу два ДТП, случившихся на переправе в сторону левого берега. Предварительно – без пострадавших, но из-за аварии затруднено движение.

Во вторник, 9 апреля, Новый мост застрял в пробках в «пиковые» вечерние часы.

В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

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