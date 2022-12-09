Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

Нынешняя улицы Коцюбинского имеет давнюю историю и считается одной из самых старых в Днепре. Сегодня она кардинально отличается от себя же 40 летней давности.
Старинное название улицы – Иорданская. Она обозначена на генеральном плане города еще в 1885 году. Местные назвали ее «Иордань». Отличительной чертой улицы было то, что тут установили первые в городе «купальни» — небольшие домики на воде, куда ходили жители чтобы окунуться в реку. Также тут стояли платные бани и был небольшой рынок.
Бывшая Иорданская по размеру была гораздо больше нынешней Коцюбинского, со временем стала считаться площадью и захватывала прилегающие ныне Литейную и Владимира Мономаха. Часть была отведена под лесопилки, часть – под жилые дома. Периодически местность подтапливала река.
Позже тут проводились народные праздники, а в 1897 году даже была трамвайная линия, идущая на Иорданскую от вокзала. В 1923 году улицу назвали в честь Михаила Коцюбинского. Дома тут были небольшие, двух и трехэтажные, а проходы по улицам узкие, где могли разминутся только две машины и не более.
Иорданская из большой площади стала несколькими небольшими улочками. На разделение территории повлияло строительство набережной.
В начале 2000-х дома, построенные сотню лет, назад начали сносить. Жителей расселяли.
Но часть зданий все же дожила до наших дней и сегодня там осталось очень мало жилых квартир, преимущественно все отдано под аренду магазинов и частным фирмам.
фото: А. Волок, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка
Читайте также:
Ирина
Автор:
В Днепре из-за отключения электроэнергии могут не работать светофоры.
На Никопольщине собака покусала своих хозяев.
Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не…
Сегодня, 9 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра снова…
Вечная слава Герою!
В Днепре из-за отключения электроэнергии могут не работать светофоры.
На Никопольщине собака покусала своих хозяев.
Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не успели – можно использовать другие источники питания для телефона. Журналисты dnepr.info собрали подборку способов зарядки телефона без пауэрбанка, сети, электростанции и генератора.
Сегодня, 9 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра снова остались без воды.
Вчера, 8 декабря, из-за гололеда в Днепре произошел транспортный коллапс.
Днепропетровщина – один из лидеров по количеству бракосочетаний.
В Днепре спасли тяжелораненого бойца.
Сегодня, 9 декабря, в Днепре и области снова действуют экстренные отключения света.
В Днепре снова будут курсировать трамваи и троллейбусы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!