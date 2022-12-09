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  • Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:39
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Глядя на улицы Днепра сложно поверить, что еще недавно на них размещались небольшие домики, построенные более 100 лет назад. Город стремительно меняется и посмотреть, каким он был раньше можно только по фото.
Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

Нынешняя улицы Коцюбинского имеет давнюю историю и считается одной из самых старых в Днепре. Сегодня она кардинально отличается от себя же 40 летней давности.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

Старинное название улицы – Иорданская. Она обозначена на генеральном плане города еще в 1885 году. Местные назвали ее «Иордань». Отличительной чертой улицы было то, что тут установили первые в городе «купальни» — небольшие домики на воде, куда ходили жители чтобы окунуться в реку. Также тут стояли платные бани и был небольшой рынок.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

Бывшая Иорданская по размеру была гораздо больше нынешней Коцюбинского, со временем стала считаться площадью и захватывала прилегающие ныне Литейную и Владимира Мономаха. Часть была отведена под лесопилки, часть – под жилые дома. Периодически местность подтапливала река.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

Позже тут проводились народные праздники, а в 1897 году даже была трамвайная линия, идущая на Иорданскую от вокзала. В 1923 году улицу назвали в честь Михаила Коцюбинского. Дома тут были небольшие, двух и трехэтажные, а проходы по улицам узкие, где могли разминутся только две машины и не более.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

Иорданская из большой площади стала несколькими небольшими улочками. На разделение территории повлияло строительство набережной.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

В начале 2000-х дома, построенные сотню лет, назад начали сносить. Жителей расселяли.

Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)

 

Но часть зданий все же дожила до наших дней и сегодня там осталось очень мало жилых квартир, преимущественно все отдано под аренду магазинов и частным фирмам. 

фото: А. Волок, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Двухэтажные дома и тесные дворы: как раньше выглядел  старинный квартал у цирка в Днепре (ФОТО)Русский

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