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  • Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

Сегодня 18:00
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В Днепре рассказали историю Дворца детей и юношества, расположенного неподалеку от Инфиза.

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

В Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета рассказали историю Городского дворца детей и юношества, который в 2023 году был признан объектом культурного наследия по виду «архитектура».

Расположен объект на ул. Набережная Победы, дом. 5. Как отметили в управлении, в 2023 году после российского ракетного удара здание было частично повреждено: выбиты стекла в некоторых окнах, образовались трещины по штукатурке.

История сооружения началась в 1970-х, когда в районе Института физкультуры была выделена территория для городского комплекса внешкольных учреждений.

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

В 1976 разработали технический проект «Дворца пионеров и школьников» ГНИ «Днепрогражданпроект», который на Республиканском смотре — конкурсе получил вторую премию за лучший проект 1977 года. По генплану определенная территория была превращена в остров и разделена на 9 функциональных зон. Дворец размещался в южной части участка на берегу реки.

В начале 80-х разработали новый проект, где территория комплекса и количество сооружений были значительно уменьшены.

Строительство вели пять лет. За это время возвели «Дворец пионеров и школьников» и «Инженерно-технический блок», выполнили благоустройство всей территории с устройством: аллеи пионерской славы, площади торжественных собраний, костровой площадки, внутреннего двора для игр, бассейн и прочее. Блоки станции юных техников, естествоиспытателей, краеведов и обводной канал, показанные на генплане пунктиром так и остались в проекте.

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

В 90-е годы объект сменил название на «Городской дворец детей и юношества». За время эксплуатации здания производились только текущие ремонты.

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

В 2013 году часть территории отдали под строительство баскетбольной арены, но с 2014 года работы заморозили, поэтому сейчас это заброшенная строительная площадка.

Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

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Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известноУкраїнська Новости Днепра про Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известноРусский

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