Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроны

Об этом пишет председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысаа.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
На данный момент последствия ударов уточняются.
В других районах Днепропетровской области день прошел спокойно.
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