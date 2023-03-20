Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроны

В других районах Днепропетровской области день прошел спокойно.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня вечером враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды из дронов попали по Марганецкой громаде.

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