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Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроны

Сегодня 22:00
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Сегодня вечером враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды из дронов попали по Марганецкой громаде.

Новости Днепра про Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроны

Об этом пишет председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысаа. 

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На данный момент последствия ударов уточняются.

В других районах Днепропетровской области  день прошел спокойно.

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Новости Днепра про Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроныУкраїнська Новости Днепра про Двойная атака Никопольского района: оккупанты применили дроныРусский

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