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Двое жителей Днепропетровщины хотели на надувном матрасе попасть в Молдову

Сегодня 15:41
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Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.

Новости Днепра про Двое жителей Днепропетровщины хотели на надувном матрасе попасть в Молдову

Двое жителей области заплатили 4500 долларов, чтобы попасть за границу. Через мессенджер они получили указания и приехали в один из населенных пунктов. Там их встретил житель Могилев-Подольского. После этого 30-летний водитель пытался полевыми дорогами доставить их на берег Днестра и с помощью надувного матраса переправить в Молдову.

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пограничники остановили автомобиль, в котором находились водитель и мужчины призывного возраста из Днепропетровщины. Таким образом, они помешали им попасть за границу.

Относительно них составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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