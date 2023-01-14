Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районе

Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы 12 января. Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр вечерний».
Как выяснилось, мужчины ночью взломали дверь в медицинский центр и вынесли устройство. Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленников удалось установить и задержать в тот же день.
Ворами оказались днепряне в возрасте 36-ти и 37-ми лет, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил о возможной массированной ракетной…
14 января в Днепре на улице Орловской в районе 31…
В субботу утром, 14 января, на главном въезде в Петропавловку…
9 января вблизи села Серебрянка Бахмутского района Донецкой области, защищая…
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил о возможной массированной ракетной атаке 14 января. В частности, он доложил, что из Энгельса (Саратовская область, РФ) зафиксирован вылет самолетов Ту-95.
14 января в Днепре на улице Орловской в районе 31 дома образовалась река. Все из-за трубы, которую прорвало.
В субботу утром, 14 января, на главном въезде в Петропавловку Днепропетровской области произошла ужасная авария. Столкнулись автомобиль патрульной полиции и фура с прицепом.
9 января вблизи села Серебрянка Бахмутского района Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин из Днепропетровщины Виталий Лыков. Ему было всего 28 лет.
Утром в субботу, 14 января, враг атаковал столицу Украины. Сообщается, что снова был поврежден объект критической инфраструктуры.
Ночью в субботу, 14 января, в Днепре произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Береговой Амур-Нижнеднепровского района.
В пятницу, 13 января в Днепре на Набережной Победы автомобиль марки Toyota насмерть сбил женщину. Авария случилась в районе Днепровского государственного института физической культуры и спорта.
В субботу, 14 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. Из-за сложной энергетической ситуации их работа может меняться в течение дня.
Ночью 14 января российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Больше всего пострадала Марганецкая громада.
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!