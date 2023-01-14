Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районе

В Днепре из помещения медицинского центра, который находится в Соборном районе города, двое мужчин украли дизельный генератор. Полиция уже арестовала воров.

Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы 12 января. Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр вечерний».

Как выяснилось, мужчины ночью взломали дверь в медицинский центр и вынесли устройство. Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленников удалось установить и задержать в тот же день.

Ворами оказались днепряне в возрасте 36-ти и 37-ми лет, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

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