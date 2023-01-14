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Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районе

Сегодня 13:43
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В Днепре из помещения медицинского центра, который находится в Соборном районе города, двое мужчин украли дизельный генератор. Полиция уже арестовала воров.
Новости Днепра про Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районе

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Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы 12 января. Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр вечерний»

Как выяснилось, мужчины ночью взломали дверь в медицинский центр и вынесли устройство. Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленников удалось установить и задержать в тот же день.

Ворами оказались днепряне в возрасте 36-ти и 37-ми лет, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. 

Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы. 

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Новости Днепра про Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районеУкраїнська Новости Днепра про Двое днепрян украли генератор из медицинского центра в Соборном районеРусский

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