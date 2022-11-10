Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

Мужчина получил тяжелые ранения 4 ноября Херсонской области. Руслана доставили в Винницкую областную больницу с осколочными ранениями брюшной полости. За жизнь бойца боролись врачи, но, к сожалению, не смогли его спасти.
С 2014 года Руслан работал на шахте «Терновская» сначала машинистом буровой установки, а затем мастером горно-капитальных работ шахтостроительного управления.
В марте 2022 года мужчину мобилизовали. Он был водителем 1-й прислуги миномета 2-го минометного взвода минометной батареи батальона оперативного назначения Национальной гвардии, воинская часть 3011 года.
Руслану было 39 лет. У мужа осталась жена и двое детей.
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