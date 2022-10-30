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Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона «Холостяка»: кто они

Сегодня 20:05
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Начался новый сезон популярного шоу "Холостяк". В этот раз главным героем стал бизнесмен из США Алекс Топольский.

Этот сезон сняли еще осенью 2021 года и планировали пустить в эфир весной, однако из-за начала полномасштабной войны его премьеру отложили. И вот 28 октября вышел первый эпизод. Как оказалось, среди участниц есть две девушки из Днепра.

Первой участницей шоу стала 28-летняя Роксолана. Девушка работает визажисткой, мечтает о собственном бизнесе в сфере бьюти-индустрии и хочет создать семью.

Новости Днепра про Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона

Еще одна участница шоу – днепрянка Настя. Девушке 24 года, она частная предпринимательница. У Насти довольно печальная история. В день знакомства с Холостяком Алексом Топольским она призналась, что недавно преодолела рак. Кроме этого, у Насти есть маленькая дочь – Милана.

Новости Днепра про Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона

Настя, предпринимательница из Днепра

Отметим, что после первого эфира вокруг шоу разгорелся скандал. Только две участницы шоу разговаривали по-украински, поэтому канал СТБ на этот раз решил дублировать их и главного героя на украинском языке.

Это не понравилось зрителям, потому что получилось так, что всех 23 участниц дублирует голос одного диктора. Поэтому создается впечатление, что смотришь не шоу, а иностранный фильм.

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Новости Днепра про Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона Українська Новости Днепра про Две жительницы Днепра стали участниками нового сезона Русский

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