Дважды обокрал одну и ту же квартиру: на Днепропетровщине поймали горе-вора

Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области сообщило, что 27 апреля мужчина разбил окно квартиры и украл оттуда мобильные телефоны, музыкальную колонку и наушники. А 28 апреля вернулся и забрал электроинструмент. Все похищенное преступник продал.
Нарушителю правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Согласно статье ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что житель Кривого Рога дважды отказался принять повестку от ТЦК: что решил суд.
Читайте также:
Автор:
Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад.…
22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.
В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой…
В Днепре КП "Днепропроводоканал" опубликовало открытые вакансии.
Первая биржа труда в Екатеринославе появилась более 100 лет назад. Называлась она «Дом трудолюбия», находилась в красивом особняке с лепным декором и помогала найти работу бедным и бездомным людям. Последние даже могли жить в стенах биржи.
22 апреля в Днепре в 13.40 объявили воздушную тревогу.
В Днепре за прошлую неделю появились новые вакансии с высокой зарплатой.
В Днепре КП "Днепропроводоканал" опубликовало открытые вакансии.
Сегодня, 22 мая, в Днепре продолжаются аварийные работы, на многих улицах в очередной раз отключили воду и снизили давление из-за отсутствия электроснабжения.
В Украине хотят внедрить экономическое бронирование от мобилизации.
Спортивный стадион ДНУ в Днепре построили в конце 1970-х годов. Ранее это была огромная балка и считалась продолжением ботанического сада.
В Днепре подходит к завершению учебный год в школах.
Днепропетровская область входит в пятерку областей с наибольшими разрушениями медучреждений.
Вблизи Кривого Рога заметили семейство краснокнижных птиц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!