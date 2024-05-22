Дважды обокрал одну и ту же квартиру: на Днепропетровщине поймали горе-вора

В Желтых Водах полиция разоблачила 47-летнего мужчину, который обворовал квартиру 27 апреля и вернулся туда снова на следующий день продолжать кражу.

Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области сообщило, что 27 апреля мужчина разбил окно квартиры и украл оттуда мобильные телефоны, музыкальную колонку и наушники. А 28 апреля вернулся и забрал электроинструмент. Все похищенное преступник продал.

Нарушителю правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Согласно статье ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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