Два военных собирали боеприпасы в зоне боевых действий и продавали их на Днепропетровщине

Два военнослужащих собирали боеприпасы и привозили на Днепропетровщину для их дальнейшей продажи.

Об этом говорится в публикации на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следствием было установлено, что техник роты и сержант по материальному обеспечению воинской части искали и собирали остатки боеприпасов в разных районах проведения активных боевых действий. После этого привозили найденные боеприпасы на территорию Днепропетровска и продавали их.

Правоохранители провели оперативную закупку и задержали правонарушителей.

Было изъято почти 12 тысяч патронов, а также имитационные средства в сумме 23 800 долларов.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами по предварительному сговору группой лиц).

Направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Проводится ряд экспертиз.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре три дельца обустроили собственные заведения казино в арендованных помещениях.

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