Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Два военных собирали боеприпасы в зоне боевых действий и продавали их на Днепропетровщине

Сегодня 12:59
просмотров

Два военнослужащих собирали боеприпасы и привозили на Днепропетровщину для их дальнейшей продажи.

Новости Днепра про Два военных собирали боеприпасы в зоне боевых действий и продавали их на Днепропетровщине

Об этом говорится в публикации на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следствием было установлено, что техник роты и сержант по материальному обеспечению воинской части искали и собирали остатки боеприпасов в разных районах проведения активных боевых действий. После этого привозили найденные боеприпасы на территорию Днепропетровска и продавали их.

Правоохранители провели оперативную закупку и задержали правонарушителей.

Было изъято почти 12 тысяч патронов, а также имитационные средства в сумме 23 800 долларов.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами по предварительному сговору группой лиц).

Направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Проводится ряд экспертиз.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре три дельца обустроили собственные заведения казино в арендованных помещениях.

Читайте также:

Новости Днепра про Два военных собирали боеприпасы в зоне боевых действий и продавали их на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Два военных собирали боеприпасы в зоне боевых действий и продавали их на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Павлограде хоронят 9-летнюю Валерию, которую убили в Германии
    Новости Днепра
    Сегодня 12:04
    В Павлограде хоронят 9-летнюю Валерию, которую убили в Германии

    В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.

    На Днепропетровщине из окна выпал 5-летний ребенок
    Новости Днепра
    Вчера 20:15
    На Днепропетровщине из окна выпал 5-летний ребенок

    Очередной несчастный случай произошел в Кривом Роге.

    Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже
    Новости Днепра
    Вчера 16:53
    Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

    Пловчиха из Кривого Рога представит Украину на Олимпиаде в Париже.

    Выброс коксохима в Кривом Роге: специалисты сообщили об экологической ситуации в городе
    Новости Днепра
    Вчера 13:16
    Выброс коксохима в Кривом Роге: специалисты сообщили об экологической ситуации в городе

    Эксперты сообщили об экологической ситуации в Кривом Роге после нештатной…

    Последние новости

    В Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе
    В Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе

    Сегодня, 25 июня, в одном из троллейбусов Днепра заметили потерянную рыжую собачку.

    Сегодня 13:40
    0
    просмотров
    В центре Днепра расцвело лавандовое поле (ФОТО)
    В центре Днепра расцвело лавандовое поле (ФОТО)

    В Днепре становится все больше лужаек с лавандой.

    Сегодня 12:59
    2
    просмотров
    Во времена Екатеринослава тут была конюшня и пекарня: история необычного дома в центре Днепра
    Во времена Екатеринослава тут была конюшня и пекарня: история необычного дома в центре Днепра

    Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории. Вековые здания «рассказывают» их устами старожилов, которые в свою очередь слышали их от своих бабушек-дедушек. Одно из таких старинных зданий с необычной историей находится на улице Святослава Хороброго.

    Сегодня 12:24
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине простились со спасателем, погибшим от вражеского обстрела
    На Днепропетровщине простились со спасателем, погибшим от вражеского обстрела

    Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в последний путь спасателя Николая Нечипоренка, погибшего от вражеского удара.

    Сегодня 12:18
    1
    просмотров
    В Днепре три дельца обустроили собственные заведения казино в арендованных помещениях
    В Днепре три дельца обустроили собственные заведения казино в арендованных помещениях

    В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.

    Сегодня 12:07
    3
    просмотров
    В Павлограде хоронят 9-летнюю Валерию, которую убили в Германии
    В Павлограде хоронят 9-летнюю Валерию, которую убили в Германии

    В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.

    Сегодня 12:04
    1
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адреса
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адреса

    Большое количество улиц Днепра имеет проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 11:46
    4
    просмотров
    Житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке
    Житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке

    В Днепре на детской площадке задержан мужчина с автоматом.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина обманул женщину по схеме «друг просит взаймы»
    На Днепропетровщине мужчина обманул женщину по схеме «друг просит взаймы»

    В Вольногорске мужчина с помощью найденной чужой сим-карты обманул женщину, притворившись ее подругой.

    Сегодня 11:00
    2
    просмотров
    Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ
    Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

    СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" геолокации ВСУ во враждебный чат-бот

    Сегодня 10:40
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх