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Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

Сегодня 19:45
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В Каменском мужчина убил знакомого и два года скрывался от полиции под чужим именем.

Новости Днепра про Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

В марта 2021 года во время ссоры между двумя мужчинами один из них схватил кухонный нож и нанес своему 34-летнему товарищу смертельное ранение. После этого мужчина сбежал и два года полиция не могла установить его местонахождение.

Сегодня, 1 марта, убийцу задержали в Запорожье с паспортом на чужое имя.

Новости Днепра про Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

По факту подделки документов возбуждено уголовное производство.

Фигуранта доставили в Каменское районное управление полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Новости Днепра про Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из КаменскогоРусский

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