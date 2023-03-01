Два года скрывался под чужим именем: полиция задержала убийцу из Каменского

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
В марта 2021 года во время ссоры между двумя мужчинами один из них схватил кухонный нож и нанес своему 34-летнему товарищу смертельное ранение. После этого мужчина сбежал и два года полиция не могла установить его местонахождение.
Сегодня, 1 марта, убийцу задержали в Запорожье с паспортом на чужое имя.
По факту подделки документов возбуждено уголовное производство.
Фигуранта доставили в Каменское районное управление полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают…
Странная конструкция появилась вчера.
Вчера, 28 февраля, в Днепре на остановке общественного транспорта на…
Основная масса жилмассивов в Днепре начала строиться в 1970-х годах.…
Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения.
Странная конструкция появилась вчера.
В Днепре, как и в Украине продолжается мобилизация, которая была объявлена 24 февраля 2022 года. Мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в армию даже при отсутствии боевого опыта. Стало известно, сколько длится подготовка военнообязанных перед отправкой на фронт.
Вчера, 28 февраля, в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова "похитили" ребенка.
Основная масса жилмассивов в Днепре начала строиться в 1970-х годах. Тогда появилось много новых, но типовых по планировке и внешнему виду домов на правом и левом берегу города.
В Днепре высушили озеро в парке Глобы.
В Днепре цветут первые кусты.
Сегодня, 1 марта, жители Новокодакского района могли видеть густой дым.
На острове Пасхи недавно нашли новую статую моаи, которая отличается от других. Исследователи полагают, что она может быть не одна.
Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!