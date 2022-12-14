Два этажа, буржуйка и скважина: как выглядит дача за 56 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Купить дачу в Самарском районе Днепра обойдется в 56 тыс грн. На участке в 9 соток земли есть небольшой домик на 27 квадратных метров, что приравнивается практически к однокомнатной квартире. В доме есть кухня с печкой, стоят новые окна, утеплены стены. Дому требуется отделка фасада, внутренних стен и мебель. Удобства на улице.
Купить дачу в Таромском обойдется 101 тыс грн. Двор в 7,5 соток, есть дом на 21 кв.м. Стены здания из кирпича, дом утеплен, новый владелец может установить там буржуйку и топить зимой дровами. В дом заведена вода. Туалет на улице. В помещении проведены кое-какие работы, но его нужно доделать. Владелец дачи утверждает, что одну из зим он прожил в этом доме. Неподалеку от участка находится река.
В Волосском купить дачу с домиком на 40 кв.м. стоит 131 тыс грн. В дом проведена вода, есть свет, возможно провести Интернет. В помещении две комнаты. Есть ли там печка – не уточняется, но в случае отключения воды – рядом есть река. Участок 6 соток, на нем несколько фруктовых деревьев.
Купить дачу в Днепровском районе можно за 150 тыс грн. На участке 6 соток стоит двухэтажный дом на 40 кв.м. Есть централизованный водопровод, электричество, но нет отопления, так что новый хозяин может установить любой вариант обогрева в дом по своему желанию. На участке растут фруктовые деревья и цветы. Рядом находится река. Условия – на территории.
В Новокодацком районе Днепра купить дачу можно за 178 тыс грн. Участок на 6 соток находится на берегу реки. Дом был построен порядка 15 лет назад. Общая площадь – 30 кв.м. Две комнаты и кухня. Есть индивидуальное отопление, вода и свет.
Купить дачу с печным отоплением в Днепре можно за 187 тыс грн. Находится участок также в Новокодацком районе города. Общая площадь дома – 34 кв.м. Проведено электричество, но нет воды, так что будущему владельцу нужно будет побеспокоиться о колодце или скважине. Участок – 6 соток земли.
Купить дачу с мансардным этажом и 4 сотками земли можно в селе Баловка, неподалеку Днепра. Отдают ее за 221 тыс грн. Площадь дома – 36,5 кв.м. Построен он был в 1990-х годах. Дом отапливается твердым топливом. На участке есть скважина и удобства. Рядом лес и небольшой пляж.
Дача в Сухачевке в Днепре обойдется в 232 тыс грн. Участок – 8 соток. На нем есть зона отдыха, мангала, небольшой огород, место под авто и стоит дом на 24 кв.м. Удобства во дворе. Вода в колодце. Дом отапливается с помощью буржуйки.
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