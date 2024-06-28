Два человека не выходят на связь: в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до 9

В Днепре растет количество пострадавших из-за ракетного удара.

Количество пострадавших из-за ракетного удара по дому в Днепре возросло до 9. Среди них 7-месячный младенец. У дівчинки отравления продуктами горения. Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина.

Такие обновленные данные сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Два человека не выходят на связь. Продолжается спасательная операция.

В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди.В одном из подъездов разбитого дома произошло повторное возгорание.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что попадание было в жилую многоэтажку в центре Днепра.

Сейчас наша задача как можно быстрее разобрать завалы. Техники и людей достаточно. Коммунальщики, горсвет, профильные специалисты все работают. Информацию пострадавших ждем от ГСЧС и военной администрации, – прокомментировал Филатов.

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