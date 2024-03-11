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  • «Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне

«Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне

Сегодня 16:31
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В лицее Никополя, где учился погибший в результате обстрела парень, рассказали о том, каким он был.

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В Приднепровском лицее рассказали о своем выпускнике, который погиб в минувшую субботу на территории Красногригорьевской общины.

9 марта, солнечного выходного утра, армия России унесла жизнь Смирнова Назара, выпускника нашего лицея, – говорится в сообщении

В лицее рассказали, что юноша интересовался футболом и активно участвовал в различных соревнованиях. У Назара было много друзей. Парень – душа компании, был чрезвычайно положительным и дружелюбным юношей, всегда готовым поддержать других.

Педагогический и ученический коллективы Приднепровского лицея выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Назара, — говорится в сообщении.

Напомним, Назару было 16 лет. Под обстрел он попал вместе с 22-летним братом. Ребята просто шли по улице домой, когда прилетели вражеские снаряды. Подросток погиб на месте. Его брата Ярослава спасают в больнице Днепра – он получил тяжелые ранения.

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