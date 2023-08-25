Дубль 2: в Новомосковске хотят установить модульный туалет за 720 тысяч гривен

Недавно в Новомосковске разгорелся мини-скандал из-за туалета по цене двух однокомнатных квартир в центре города. После волны возмущения «Благоустройство города» отменило тендер.
Недавно на сайте закупок Prozzoro появился новый тендер на приобретение Модульного сооружения – туалета.
Как отметили в Антикоррупционном правозащитном Совете, аналогичные модульные туалеты в интернет-магазинах стоят от 80 до 180 тысяч. А в Новомосковске хотят отдать за уборную на два места – 720 тысяч гривен.
Поставить общественный туалет планируют на территории парка им. Сучкова на улице Паланочная. Установить туалет должны до 30 сентября.
Напомним, ранее в Новомосковске хотели купить сцену ко Дню города за 1,7 миллиона гривен. Позже после новой волны возмущения в горсовете объяснили, зачем это будут делать во время войны.
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