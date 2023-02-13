ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

Велосипедист был госпитализирован с серьезными травмами.

В Новокодакском районе Днепра автомобиль Mazda сбил велосипедиста. Водитель не увидел мужчину на велосипеде и наехал на него.

В Днепре на улице Большая Диевская водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста.

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