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  • ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

Сегодня 10:00
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В Днепре на улице Большая Диевская водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста.

Новости Днепра про ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

В Новокодакском районе Днепра автомобиль Mazda сбил велосипедиста. Водитель не увидел мужчину на велосипеде и наехал на него.

Велосипедист был госпитализирован с серьезными травмами.

Раньше мы писали: На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти

Источник:  «Дніпро Оперативний»

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