ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

В Новокодакском районе Днепра автомобиль Mazda сбил велосипедиста. Водитель не увидел мужчину на велосипеде и наехал на него.
Велосипедист был госпитализирован с серьезными травмами.
Раньше мы писали: На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти
Источник: «Дніпро Оперативний»
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