ДТП на Амурском мосту в Днепре: столкнулись маршрутка и авто, пассажирку зажало в салоне

В Днепре на Амурском мосту произошло ДТП с пострадавшими.

В среду, 17 июля, на Амурском мосту произошло ДТП. Около 9:39 спасателей известили об аварии с пострадавшими. Приехав на место происшествия, чрезвычайники установили, что произошло столкновение трех автомобилей: маршрутного такси «Mercedes-Benz Sprinter», а также легковых автомобилей «Nissan Rogue Sport» и «Skoda Fabia».

Пассажирку последнего автомобиля зажало в салоне. Спасатели деблокировали женщину из поврежденного автомобиля, а также осуществили комплекс мер по предотвращению пожара.

В результате ДТП получили травмы 6 человек: водитель и пассажирка маршрутного такси, водитель и пассажирка автомобиля «Skoda Fabia», а также два пассажира автомобиля «Nissan Rogue Sport».

Пять человек в больнице. На месте работает полиция.

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