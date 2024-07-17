ДТП на Амурском мосту в Днепре: столкнулись маршрутка и авто, пассажирку зажало в салоне

В среду, 17 июля, на Амурском мосту произошло ДТП. Около 9:39 спасателей известили об аварии с пострадавшими. Приехав на место происшествия, чрезвычайники установили, что произошло столкновение трех автомобилей: маршрутного такси «Mercedes-Benz Sprinter», а также легковых автомобилей «Nissan Rogue Sport» и «Skoda Fabia».
Пассажирку последнего автомобиля зажало в салоне. Спасатели деблокировали женщину из поврежденного автомобиля, а также осуществили комплекс мер по предотвращению пожара.
В результате ДТП получили травмы 6 человек: водитель и пассажирка маршрутного такси, водитель и пассажирка автомобиля «Skoda Fabia», а также два пассажира автомобиля «Nissan Rogue Sport».
Пять человек в больнице. На месте работает полиция.
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