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  • Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера

Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера

Сегодня 17:01
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В Днепре спасают военного, которому обломок изуродовал лицо.

Новости Днепра про Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера

Очередную историю спасения рассказал главврач одной из больниц Днепра.

Петр – военный, попал в больницу после обстрела. Его спас друг, который, к сожалению, не смог выбраться живым. Огромный обломок снаряда посек лицо защитника. В бессознательном состоянии его доставили в Днепр.

Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Теперь с ним все хорошо. Есть может только через зонд. Из-за того, что Петру трудно говорить, он общается с родными с помощью блокнота и ручки. Мама и сестра не отходят от него, а дома его ждут две взрослые дочери.

Известно, что в мирное время Петр работал шахтером.

Тяжелая жизнь, работа шахтером закалила. Не жалуется, только глаза передают радость сегодняшней встречи. Врачи довольны, после возмещения утраченной крови проведут несколько операций, и жизнь наладится. Мама радуется и благодарит Бога и врачей за сына, — написал врач.

Новости Днепра про Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера

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Новости Днепра про Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтераУкраїнська Новости Днепра про Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтераРусский

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