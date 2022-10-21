Древний уникальный экспонат появился в Новомосковском музее

Недавно коллекция Новомосковского краеведческого музея пополнилась интересным экспонатом.

Это лепной горшок с орнаментом эпохи бронзы (конец III — начало первого тысячелетия до нашей эры). Об этом сообщается на странице Samar.History в Facebook.

Горшок был передан музею жителем Кулебовки. Он случайно нашел его в полях на Мариановской горе. Известно, что именно на этих полях находится большое количество курганный захоронений древних степных народов.

Благодаря тому, что горшок хорошо сохранился, можно наглядно увидеть орнаменты, нанесенные тысячи лет назад. Интересно, что подобные узоры наблюдаются на керамике скифов (жили в VII-III веках до нашей эры). Поэтому вопрос датировки этого экспоната остается открытым.

Историки утверждают, что наверняка горшок использовался в ритуальных церемониях.

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