«Древнегреческие» мотивы: в городе на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок

В Кривом Роге на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок.

В Кривом Роге существуют уникальные остановки общественного транспорта, напоминающие вход в древнегреческий храм, а не место, где люди ждут троллейбус.

«Классическую» остановку 50-х годов прошлого века показали в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге».

В отличие от современных остановок, сделанных из металла и пластика, эти места для ожидания транспорта строили «монументально» – с использованием бетона и камня. Тогда архитекторы часто вдохновлялись культурой Древней Греции и Рима. Именно поэтому в самых неожиданных местах появлялись гигантские колонны, иногда не вписывавшиеся в общий ландшафт города.

Что касается остановок, то таких в Кривом Роге шесть штук.

Когда здесь были лавочки и дела с транспортом были сложнее, чем в нынешнее время, люди видели «внеостановочный мир» именно так, думая одновременно о том, когда же приедет троллейбус и об архитектуре древней Греции. По крайней мере, будь я на их месте, меня бы посещали как минимум такие мысли. А о чем бы вы думали, живя в то далекое время? — комментирует автор сообщения.

В комментариях отметили, что остановки строили по бельгийскому проекту. Похожие есть еще в нескольких районах города.

Помпезно, конечно же, как и мраморно-гранитные станции скоростного трамвая. Никто не думал, а как потом поддерживать – содержать. На мой взгляд, нынешние из стекла и металла более логичны, лишь бы уроды их не портили, — комментирует местный житель.

Криворожцы отмечают, что не против возвращения таких остановок, ведь такие сооружения защитят и от солнца, и от ветра и дождя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: