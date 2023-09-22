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Дождь или солнце: какой будет погода в Днепре в выходные

Сегодня 15:29
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Выходные можно провести на природе!

Новости Днепра про Дождь или солнце: какой будет погода в Днепре в выходные

Какая будет погода в Украине, в частности в Днепре, в эти выходные, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу погода обещает быть сухой и очень теплой. Дожди – только вечером в западных областях.

Повсюду в Украине будет светить солнце, будет сухо и очень тепло, в течение дня +25 +29 градусов, на юге и юго-западе до +30 градусов. Лишь вечером в западных областях атмосферный фронт организует дожди, – отметила она.

В воскресенье дожди усилятся, однако не будут выходить за пределы западных областей. А на всей территории Украины тоже будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 24 сентября существенно не изменится, только в западной части похолодает до +19+23 градусов, – добавила Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ближайшее ощутимое похолодание ожидается 4-5 октября.

Так что белые кроссовки и большинство летних вещей еще можно выгулять. Но не увлекайтесь, потому что все же вечера и утра уже холодноватые, подстерегают сезонные вирусы и даже, говорят, новая волна ковида нахлынула, – написала синоптик.

Новости Днепра про Дождь или солнце: какой будет погода в Днепре в выходные

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