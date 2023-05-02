Достойно прожил 75 лет: остановилось сердце атамана из Днепропетровщины

Об этом сообщают в Каменской районной государственной администрации.
Ее глава характеризует Анатолия Ивановича как человека с большой буквы, патриота, опытного и авторитетного специалиста в области сельского хозяйства он способствовал развитию современного казачества, а с начала войны помогал 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, приобщался к воонтерской деятельности.
«Жизненный путь Анатолия Ивановича Титкина-это яркий пример служения украинскому народу и своей малой родине, неиссякаемый источник вдохновения и силы духа, пример человеческого достоинства и добропорядочности».
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