Достойно прожил 75 лет: остановилось сердце атамана из Днепропетровщины

Днепропетровская область в трауре. Умер атаман Криничанского казацкого Полка Днепропетровского казацкого объединения, генерал-хорунжий казачества, председатель общества СООО "Лада" Анатолий Иванович Титкин. Ему было 76 лет.

Об этом сообщают в Каменской районной государственной администрации.

Ее глава характеризует Анатолия Ивановича как человека с большой буквы, патриота, опытного и авторитетного специалиста в области сельского хозяйства он способствовал развитию современного казачества, а с начала войны помогал 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, приобщался к воонтерской деятельности.

«Жизненный путь Анатолия Ивановича Титкина-это яркий пример служения украинскому народу и своей малой родине, неиссякаемый источник вдохновения и силы духа, пример человеческого достоинства и добропорядочности».

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