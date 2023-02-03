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  • Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рф

Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рф

Сегодня 09:59
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Поздно вечером 1 февраля оккупанты атаковали Краматорск.

Новости Днепра про Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рф

В жилищный сектор прилетела ракета «Искандер». В результате минимум восемь многоквартирных домов были повреждены, один из них полностью разрушен.

Сегодня спасатели завершили разбор завалов. К сожалению, стало известно еще об одной жертве: в 22:40 2 февраля сотрудники ГСЧС изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Всего эта ракетная атака унесла жизни 4 человек. 18 человек получили ранения. Некоторые из них находятся в больницах Днепра.

По информации ГСЧС, на месте завала было разобрано и вывезено 960 тонн строительных конструкций. Всего к разбору завалов привлекли 221 человека и 42 единиц техники, из них от Главного управления 120 человек личного состава и 11 единиц техники.

Новости Днепра про Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рф

Не простим!

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Новости Днепра про Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рфУкраїнська Новости Днепра про Достали тело женщины: в Краматорске завершили разбор завалов дома, разрушенного ракетой рфРусский

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