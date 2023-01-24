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Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

Сегодня 19:45
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Именно во столько оценили ущерб рыбинспекторы, нанесенные окружающей среде незаконным рыболовством. Однако самих браконьеров инспекторы не обнаружили. Нашли их во время рейда возле села Свободное Криворожского района.

Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

Прямо на берегу Карачуновского водохранилища рыбоохранный патруль обнаружил 1,7 тонны рыбы. Там находилось 4 деревянных лодки, сетка, длиной 170 метров и 1692,3 кг рыбы. В сетках и ящиках были сплетня, карась серебристый, окунь, щука, сазан,. Этим уловом браконьеры нанесли Криворожью почти 13 миллионов гривен ущерба.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное производство по ст. 249 УКУ – незаконные занятия рыбным звериным или другим водным добывающим промыслом.

Рыбу передали предпринимателю, с которым заключен договор хранения продукции.

Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

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Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионовУкраїнська Новости Днепра про Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионовРусский

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