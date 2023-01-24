Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

Прямо на берегу Карачуновского водохранилища рыбоохранный патруль обнаружил 1,7 тонны рыбы. Там находилось 4 деревянных лодки, сетка, длиной 170 метров и 1692,3 кг рыбы. В сетках и ящиках были сплетня, карась серебристый, окунь, щука, сазан,. Этим уловом браконьеры нанесли Криворожью почти 13 миллионов гривен ущерба.
В отношении браконьеров возбуждено уголовное производство по ст. 249 УКУ – незаконные занятия рыбным звериным или другим водным добывающим промыслом.
Рыбу передали предпринимателю, с которым заключен договор хранения продукции.
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Надежда Захарченко
Автор:
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