Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Благодаря восстановленной переправе жители района люди могут быстро добраться до Кривого Рога.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В селе Заградовка Херсонской области сегодня, 22 ноября, дорожники починили мост через реку Ингулец.

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