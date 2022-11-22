Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Благодаря восстановленной переправе жители района люди могут быстро добраться до Кривого Рога.
Все работы выполнялись силами криворожских специалистов.
Читайте также:
Автор:
Пока в Днепре действуют аварийные и плановые отключения электричества жителям…
В Днепре врачи достали из горла ребенка фрагмент наращенного ногтя.
Это не первая лиса, которая гуляет по улицам города.
Супермаркеты изменили цены на овощи борщевого набора. Причем, что отрадно,…
Пока в Днепре действуют аварийные и плановые отключения электричества жителям многоквартирных домов остается ждать, пока энергетики закончат балансировать систему, пользоваться фонариками, пауэрбанками и свечами, а вот жители частного сектора могут практически не заметить отсутствия света, если купят генератор.
В Днепре врачи достали из горла ребенка фрагмент наращенного ногтя.
Это не первая лиса, которая гуляет по улицам города.
Супермаркеты изменили цены на овощи борщевого набора. Причем, что отрадно, все овощи, кроме одного, стали дешевле. Свекла, морковь, лук и капуста подешевели. И только картофель немного вырос в цене.
Спасибо медикам за их работу.
Вчера, 21 ноября, на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.
Сегодня, 22 ноября, около 13.30 на Слобожанском проспекте произошла авария.
В Днепре будут продавать живые елки.
В Гумдепе Днепра объяснили, как будут проходить вступительные экзамены во время вступительной кампании 2023 года.
1 декабря некоторым пенсионерам увеличат размер выплат. Рассказываем, кому повезло.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!