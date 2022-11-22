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Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Сегодня 19:45
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В селе Заградовка Херсонской области сегодня, 22 ноября, дорожники починили мост через реку Ингулец.

Новости Днепра про Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Благодаря восстановленной переправе жители района люди могут быстро добраться до Кривого Рога.

Все работы выполнялись силами криворожских специалистов.

Новости Днепра про Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

Новости Днепра про Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через Ингулец

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Новости Днепра про Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через ИнгулецУкраїнська Новости Днепра про Дорога к Кривому Рогу: в Херсонской области восстановили мост через ИнгулецРусский

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