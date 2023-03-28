Дополнительные рейсы на Пасху: появилось расписание поездов из Днепра и Кривого Рога

В "УЗ" опубликовали расписание дополнительных поездов на Пасху.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Дополнительные поезда будут курсировать на Пасху и майские праздники. Новые поезда будут следовать также из Днепра и Кривого Рога.

В общем, дополнительные поезда соединят крупные украинские города с Киевом, а именно:

В Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Во Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40

В Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.

и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57. В Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.

и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00. В Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.

В Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Отметим, в этом году Пасху будут праздновать 16 апреля, но традиционного выходного в понедельник не будет, потому что военное положение.

Напомним, ранее на вокзале в Днепре появились поилки для животных и зарядные станции, где можно бесплатно зарядить телефон. А в «УЗ» назвали ТОП странных вещей, забываемых пассажирами в поездах.

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