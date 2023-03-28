Дополнительные рейсы на Пасху: появилось расписание поездов из Днепра и Кривого Рога

Об этом сообщили в Укрзализныце.
Дополнительные поезда будут курсировать на Пасху и майские праздники. Новые поезда будут следовать также из Днепра и Кривого Рога.
В общем, дополнительные поезда соединят крупные украинские города с Киевом, а именно:
Билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Отметим, в этом году Пасху будут праздновать 16 апреля, но традиционного выходного в понедельник не будет, потому что военное положение.
Напомним, ранее на вокзале в Днепре появились поилки для животных и зарядные станции, где можно бесплатно зарядить телефон. А в «УЗ» назвали ТОП странных вещей, забываемых пассажирами в поездах.
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