Домик домового: на Победе в одном из дворов сфотографировали странное здание (ФОТО)

Такой странный домик находится во дворе на жилом массиве Победа – недалеко от яхт-клуба "Сич".

В Днепре можно найти очень много странных построек.

Так, местные жители сфотографировали на жилом массиве Победа домик домового. Это здание там стоит уже лет 10. Раньше это было хозяйственное помещение, где хранились метлы. Но сейчас помещение пустует, там даже кто-то вырвал дверь. Кроме того, очень часто местные жители выбрасывают туда мусор.

Но, если не учитывать эти печальные факты, кажется, что в городе появился домик домового!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО).

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