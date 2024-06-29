«Дома была только кошка»: жительница пораженного дома в Днепре рассказала о прилете

Своей историей в соцсетях поделилась Елена Савчук.
Вчера вражеская ракета попала в наш дом. Мы живы – физически невредимы. Никого из семьи не было дома, только кошка. Потери есть — машина сплющена, на видео. Квартира неизвестно в каком состоянии, не пускают, есть еще угрозы, — рассказала женщина в Инстаграм.
Женщина поблагодарила за огласку всех, кто позвонил и сказал теплые слова в такие тяжелые часы.
Напомним, что после вчерашнего ракетного удара пропавшими числятся 5 человек.
Благодаря ДНК-экспертизе правоохранители установили личность погибшего в результате ракетного удара в г. Днепр.Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.
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