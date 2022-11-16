Дом в огне: в Днепре по улице Казахстанской произошел пожар

В среду, 16 ноября, в Днепре по улице Казахстанской Амур-Нижнеднепровского района возник пожар. Там огонь охватил жилой дом. Возгорание тушили пожарные.

Пожарные выяснили, что огонь охватил внутренние помещения одноэтажного дома и опрокинулся на крышу дома. Пламя уничтожило крышу и деревянное перекрытие. Также повреждены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен дома. Общая площадь пожара – 120 квадратных метров.

Возгорание локализовано в 14:46, ликвидировано — 15:08. К счастью, никто не пострадал.

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