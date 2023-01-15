Дом в Днепре атаковали ракетой «убийцей авианосцев»: Воздушные силы рассказали, почему не могли ее сбить

По Днепру выпустили сверхзвуковую советскую ракету, используемую для уничтожения авианосцев.

В воздушных силах Украины официально прокомментировали вчерашний ракетный удар по Днепру. Там отметили, что россияне атаковали многоэтажку на Победе советской сверхзвуковой ракетой х-22.

Всего россияне вчера выпустили по Украине пять таких ракет. Запуски проходили из Курской области и акватории Азовского моря. В 15:30 произошло попадание в многоэтажку в Днепре.

По словам спикера воздушных сил Юрия Игната, х-22 называют «убийцей авианосцев». Боевая ее часть – 950 кг.

Такой ракетой разрушили ТЦ в Кременчуге, а в сентябре – частный дом в Днепре.

В ВСУ нет средств, которые могут сбивать такие ракеты. С начала полномасштабной войны в Украину выпустили 210 ракет такого типа и ни одну не сбили.

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