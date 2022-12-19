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Дом разрушила российская ракета: в Днепре спасли 35-летнюю женщину

Сегодня 13:45
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16 декабря российские оккупанты нанесли по Украине очередной ракетный удар.

В Кривом Роге вражеский боеприпас упал на жилой дом. К сожалению, есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Среди пострадавших и Марина, жившая в этом доме. В результате взрыва дом начал рушиться, и женщина успела прикрыть собственным телом своего ребенка. К сожалению, один из обломков прошел через лобную часть и нанес многочисленные костные повреждения. Потерпевшая потеряла сознание.

Об этом сообщает директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию Мечникова. Женщина частично потеряла память и не знала, как связаться с родными, которых очень хотела увидеть. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Обломок нанес немало травм и разрушил лобную пазуху. Хирурги не растерялись и провели уникальную операцию женщине. Благодаря профессионализму медиков ее жизни ничего не угрожает. Также к потерпевшей возвращается память.

Новости Днепра про Дом разрушила российская ракета: в Днепре спасли 35-летнюю женщину

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