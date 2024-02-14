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  • Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу

Должнику из Днепра «отрезали» воду: сколько владелец дома завинил водоканалу

Сегодня 14:46
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В Днепре жителям частного дома в Новокодаком районе "отрезали" воду.

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Общая сумма долга за водоснабжение и водоотвод в Днепре составляет 816 млн. гривен, отметили в КП «Днепропроводоканал». Жители Новокодацкого района задолжали 113 млн. Из-за этого начали «отрезать» воду злобным неплательщикам.

Коммунальщики начали отключение с тех потребителей, имеющих наибольшие долги и которые не заключили договор по реструктуризации задолженности. В водоканале говорят, что пытаются стимулировать должников платить за полученные услуги.

14 февраля воду отключили должнику, который задолжал 63 тысячи гривен. Пока что прекращение предоставления услуг является наиболее эффективной мерой по срочному погашению долгов, отмечают в водоканале.

В настоящее время работники абонентских служб КП «Днепропроводоканал», в частности в Индустриальном районе, размещают объявления в подъездах жилых домов, чтобы предупредить людей об отключении.

Горожане, которые действительно находятся в тяжелом финансовом положении и не могут одномоментно погасить долг, должны обратиться в КП и заключить договор, чтобы оплачивать задолженность постепенно. Тогда люди и дальше смогут воспользоваться услугами водоканала.

На начало 2024 года между потребителями и предприятием заключено 362 действующих договора реструктуризации на сумму 7,3 млн. гривен.

Напомним, ранее «Теплоэнерго» грозило отрезать отопление за долги подъездами.

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