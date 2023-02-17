Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в городе только во второй половине 1980-х годов. Среди них – Ломовской и Каменской. Изначально они задумывались как «своя Венеция», но реальность внесла свою корректировку в планы архитекторов и инженеров. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел этот район, когда его только-только начали застраивать.

Около 40 лет назад Днепр интенсивно застраивался новыми жилмассивами. Часть уже «функционировала», часть – достраивалась. В начале 1980-х много новых домов появилось на левом берегу Днепра.

В 1985 году на месте старинных рабочих поселков Ломовка и Каменка начали строить два новых жилмассива, объединить которые решили одним названием «Фрунзенский –1» и «Фрунзенский -2», но в 2015 году территориям вернули их исторические названия «Ломовской и «Каменской» соответственно. Разделены они проезжей частью.

На жилмассиве планировали создать сеть искусственных каналов, которые стали его бы «изюминкой». Каждый канал должен был быть глубиной до 6 метров и должен был быть соединен с рекой. Предназначались они в первую очередь для понижения уровня грунтовых вод, а во вторую должны были стать местом для отдыха местных жителей. Застраивался жилмассив в основном 9,12 и 16 этажными домами. Фасады домов красили в голубой и красно-коричневый цвет чтобы подчеркнуть близость района к воде и лесному массиву.

По задумке инженеров-проектировщиков, Ломовской и Каменской должны были стать своего рода «Венецией» в Днепре, где дома стоят на суше, а с балкона можно было бы увидеть плавающего по каналу человека на лодке, но планы остались на бумаге.

Строительство первой очереди продолжалось два года. Из запланированного количества каналов был создан только один, который сегодня является любимым местом отдыха местных жителей. Также в этом районе есть небольшой лес. До полномасштабного вторжения на жилмассиве планировали обустроить набережную, но пока реализация идеи остановлена.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка, Владимир Рязанов

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