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  • Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

Сегодня 12:33
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Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в городе только во второй половине 1980-х годов. Среди них – Ломовской и Каменской. Изначально они задумывались как «своя Венеция», но реальность внесла свою корректировку в планы архитекторов и инженеров. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел этот район, когда его только-только начали застраивать.

Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

Около 40 лет назад Днепр интенсивно застраивался новыми жилмассивами. Часть уже «функционировала», часть – достраивалась. В начале 1980-х много новых домов появилось на левом берегу Днепра.

В 1985 году на месте старинных рабочих поселков Ломовка и Каменка начали строить два новых жилмассива, объединить которые решили одним названием «Фрунзенский –1» и «Фрунзенский -2», но в 2015 году территориям вернули их исторические названия «Ломовской и «Каменской» соответственно. Разделены они проезжей частью.

Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

На жилмассиве планировали создать сеть искусственных каналов, которые стали его бы «изюминкой». Каждый канал должен был быть глубиной до 6 метров и должен был быть соединен с рекой. Предназначались они в первую очередь для понижения уровня грунтовых вод, а во вторую должны были стать местом для отдыха местных жителей. Застраивался жилмассив в основном 9,12 и 16 этажными домами. Фасады домов красили в голубой и красно-коричневый цвет чтобы подчеркнуть близость района к воде и лесному массиву.

Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

По задумке инженеров-проектировщиков, Ломовской и Каменской должны были стать своего рода «Венецией» в Днепре, где дома стоят на суше, а с балкона можно было бы увидеть плавающего по каналу человека на лодке, но планы остались на бумаге.

Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

Строительство первой очереди продолжалось два года. Из запланированного количества каналов был создан только один, который сегодня является любимым местом отдыха местных жителей. Также в этом районе есть небольшой лес. До полномасштабного вторжения на жилмассиве планировали обустроить набережную, но пока реализация идеи остановлена.

Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка, Владимир Рязанов

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Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в ДнепреРусский

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