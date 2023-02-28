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  • «Долой РФ из ООН»: в Днепре семь этажей разрушенного ракетой дома закрыли гигантским баннером (ФОТО)

«Долой РФ из ООН»: в Днепре семь этажей разрушенного ракетой дома закрыли гигантским баннером (ФОТО)

Сегодня 17:18
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В Днепре на разрушенном доме повесили баннер с призывом изгнать РФ из ООН.
Новости Днепра про

фото: Dnepr.info

На фасаде здания, разрушенного российской ракетой 14 января, появился огромный баннер с призывом выгнать РФ из ООН и Совбеза. Об этом сообщает Dnepr.info.

На баннере есть QR-код, ссылка с которого ведет на сайт с петицией по изгнанию РФ из ООН.

Прочь РФ из ООН. Подпишите петицию, – сказано на баннере.

Полотно закрыло около 8 этажей разрушенного подъезда.

Для того чтобы петиция привлекла внимание мира, нужно собрать около миллиона подписей. Найти ее можно ЗДЕСЬ.

Новости Днепра про

фото: Dnepr.info

Напомним, 14 января российская ракета попала в здание на Победе. Тогда погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. Недавно вблизи многоэтажки провели панихиду по умершим во время теракта.

Сейчас коммунальщики начали восстановительные работы в уцелевшей части дома, а жильцам, чьи квартиры разрушены дотла, скоро начнут выплачивать компенсации.

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